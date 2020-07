Elodie presto mamma? "Non ho spirito materno". Su Marracash: "Sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi" (Di venerdì 31 luglio 2020) Questa è l'estate di Elodie. Con il singolo Guaranà e la collaborazione con Takagi e Ketra in Ciclone, la cantante è la voce della stagione e ai vertici delle classifiche musicali. Forte del suo successo in radio e sulle piattaforme di streaming, Elodie è stata raggiunta dai microfoni de Il Messaggero per un'intervista a cuore aperto, in cui l'artista ha rivelato di essere felice del rilancio ottenuto nella scorsa edizione del Festival di Sanremo, a cui ha partecipato col brano Andromeda.Un'Elodie nuova quella che si è presentata negli ultimi mesi davanti al pubblico, distante dall'immagine proposta ad Amici di Maria De Filippi. "Quella di Amici non era la vera Elodie, cresciuta ascoltando il rap e scappata di casa a 18 anni mantenendosi come cubista", ha rivelato al quotidiano ... Leggi su blogo

gossipblogit : Elodie presto mamma? 'Non ho spirito materno'. Su Marracash: 'Sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi' - elodie_farmanel : RT @PauDybala_JR: Grazie a tutti per il supporto! ???? Domani farò gli esami e prometto di tornare al più presto ????. Grazie per i messaggi!… - elodie_cerqua : RT @PauDybala_JR: Grazie a tutti per il supporto! ???? Domani farò gli esami e prometto di tornare al più presto ????. Grazie per i messaggi!… -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie presto Elodie presto mamma? "Non ho spirito materno". Su Marracash: "Sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi" Gossipblog Elodie mostra il nuovo appartamento, dove andrà a vivere da sola

Elodie ha mostrato ai fan dei social la sua nuova casa: nel mostrarla la cantante si è presentata da sola e senza il fidanzato Marracash, con cui in molti credevano che sarebbe andata a convivere. Elo ...

Elodie cambia casa, ma senza Marracash: crisi in vista?

Elodie e Marracash hanno trascorso insieme la quarantena per l’emergenza Coronavirus, e in tanti hanno creduto che l’intesa della coppia potesse portarli molto presto a una convivenza definitiva. A so ...

Elodie ha mostrato ai fan dei social la sua nuova casa: nel mostrarla la cantante si è presentata da sola e senza il fidanzato Marracash, con cui in molti credevano che sarebbe andata a convivere. Elo ...Elodie e Marracash hanno trascorso insieme la quarantena per l’emergenza Coronavirus, e in tanti hanno creduto che l’intesa della coppia potesse portarli molto presto a una convivenza definitiva. A so ...