Elisabetta Gregoraci smentisce il gossip su Matteo Mammì: “Basta con le fake news!” – VIDEO (Di venerdì 31 luglio 2020) Solo nei giorni scorsi era esploso l’ennesimo gossip su Elisabetta Gregoraci, a quanto pare rivelatosi come tanti in questo periodo solo una fake news! A smentire la frequentazione con l’ex fidanzato di Diletta Leotta, Matteo Mammì, è stata la diretta interessata intervenuta nelle passate ore con un VIDEO nelle sue Instagram Stories (in apertura). Elisabetta... L'articolo Elisabetta Gregoraci smentisce il gossip su Matteo Mammì: “Basta con le fake news!” – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

gossipblogit : Elisabetta Gregoraci smentisce flirt con l'ex di Diletta Leotta: 'Fake news' (VIDEO) - DonnaGlamour : Elisabetta Gregoraci sta con l’ex di Diletta Leotta? - clikservernet : “Elisabetta Gregoraci sta con Matteo Mammì, l’ex di Diletta Leotta” (che intanto è tornata single) - Noovyis : (“Elisabetta Gregoraci sta con Matteo Mammì, l’ex di Diletta Leotta” (che intanto è tornata single)) Playhitmusic - - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci smentisce flirt con lex di Diletta Leotta: Fake news (VIDEO) - #Elisabetta #Gregoraci… -