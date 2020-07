Elisabetta Gregoraci: “Basta con le fake news” (Di venerdì 31 luglio 2020) Presa di mira dal settimanale Chi per una sua presunta nuova liason Elisabetta Gregoraci è finita sulle prime pagine di siti e magazine di cronaca rosa. La showgirl attualmente impegnata nella conduzione di Battiti Live ha voluto smentire il gossip su una sua presunta storia con Matteo Mammì ex di Diletta Leotta. Secondo Chi i due al momento avrebbero una relazione soprattutto platonica e telefonica, i tanti impegni di lavoro d’entrambi avrebbero impedito alla neo coppia d’incontrarsi ma a quanto pare il feeling e l’attrazione sarebbe molto forte. La notizia è arrivata all’ex moglie di Flavio Briatore che si è affrettata a smentire il rumors sul suo profilo Instagram. In una storia pubblicata nel tardo pomeriggio di ieri Elisabetta ha spiegato quanto non sia vera questa notizia, ... Leggi su quotidianpost

FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Elisabetta Gregoraci: il nuovo amore è Matteo Mammì? - generacomplotti : RT @gossipblogit: Elisabetta Gregoraci smentisce flirt con l'ex di Diletta Leotta: 'Fake news' (VIDEO) - generacomplotti : RT @zazoomblog: Elisabetta Gregoraci smentisce flirt con lex di Diletta Leotta: Fake news (VIDEO) - #Elisabetta #Gregoraci #smentisce https… - gossipblogit : Elisabetta Gregoraci smentisce flirt con l'ex di Diletta Leotta: 'Fake news' (VIDEO) - DonnaGlamour : Elisabetta Gregoraci sta con l’ex di Diletta Leotta? -