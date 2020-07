Elezioni Usa, dopo la 'tempesta' Trump ci ripensa: 'Non voglio rinviare il voto' (Di venerdì 31 luglio 2020) Stretto tra l'emergenza covid e il crollo del Pil americano, il presidente torna a ribadire la propria contrarietà al voto per posta, anche per il rischio di brogli e interferenze esterne Leggi su tg.la7

