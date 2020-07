Elezioni Usa 2020, Trump: "Non voglio rinviarle, ma così sarebbero truccate" (Di venerdì 31 luglio 2020) Non una marcia indietro, ma un aggiustamento del tiro sì, con nuova stoccata,. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump , dopo il tweet sull'opportunità di rinviare le Elezioni 2020 causa ... Leggi su quotidiano

