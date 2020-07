Elezioni Usa 2020, Trump: “Con emergenza Covid-19 rischio elezioni fraudolente” (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – “Con un voto per corrispondenza universale (non un voto in assenza che sarebbe un bene), il 2020 sarà l’anno delle elezioni più inaccurate e fraudolente nella storia. Sarebbe un grande imbarazzo per gli Stati Uniti. Rinviare le elezioni a quando la gente potrà votare in sicurezza???”. Tre punti interrogativi e parole chiave scritte in stampatello. Lanciata ieri in un tweet, la proposta di Donald Trump di rinviare le presidenziali fino a quando gli americani potranno votare “in sicurezza” vista l’emergenza coronavirus ancora altissima nel Paese, in poche ore, ha acceso le polemiche incassando un secco no dai Repubblicani. Il leader della maggioranza al Senato, Mitch McConnell e il leader della ... Leggi su quifinanza

