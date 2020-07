Elena Sofia Ricci, teneri auguri a Franca Valeri su Instagram: l’omaggio che emoziona (Di venerdì 31 luglio 2020) Cento di questi giorni, si usa dire quando si festeggiano i compleanni. E in effetti per Franca Valeri sono state davvero cento le ricorrenze della sua nascita. L’attrice, punto di riferimento del cinema italiano, ha compiuto 100 anni tondi. E a farle un tenerissimo omaggio è stata un’altra attrice magistrale: Elena Sofia Ricci. Le due hanno collaborato diverse volte nel corso degli anni, ma la splendida Elena Sofia ha deciso di condividere con i suoi fan su Instagram degli scatti iconici. Si tratta di alcuni momenti catturati durante le riprese di Caro Maestro, serie tv andata in onda tra il 1995 e il 1996. Per chi se la fosse persa ai tempi (o per chi è troppo piccolo per ricordarlo), la ... Leggi su dilei

_federicam6 : @Gi_uLiiA Elena e Niccolò (questi sono i miei top) oppure Sofia/Mattia - Notiziedi_it : L’intervista. Elena Sofia Ricci: “Romani rassegnati ma questa città puoi solo amarla” - AlbertoFuschi : #CheDiociaiuti6 le ultime foto dal set di #Assisi con Elena Sofia Ricci e tutto il cast #chediociaiuti #Rai1 - blinkinderdogs : @masecrepassi ELENA SOFIA RICCI CHE RECITA CON NIKOLAJ COSTER-WALDAU - blinkinderdogs : Off topic, ma non ho ancora superato la somiglianza spaventosa che c'è tra Lena Headey ed Elena Sofia Ricci. Sembra… -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Sofia Che Dio ci aiuti, Elena Sofia Ricci omaggia collega: “Grande privilegio” LaNostraTv Che Dio ci aiuti, Elena Sofia Ricci omaggia collega: “Grande privilegio”

Oggi, 31 luglio, la grandissima attrice e autrice Franca Valeri compie 100, è nata infatti nel 1920. In questi giorni tantissimi artisti hanno voluto fare gli auguri all’attrice per il traguardo raggi ...

Morena Gentile a Venezia 2020 per il film TV sulla Montalcini

interpretato da Elena Sofia Ricci e diretto da Alberto Negrin (già regista di Paolo Borsellino – I 57 giorni). Proprio l’anno scorso a Venezia lei ha ricevuto il premio: “Riconoscimento speciale per ...

Oggi, 31 luglio, la grandissima attrice e autrice Franca Valeri compie 100, è nata infatti nel 1920. In questi giorni tantissimi artisti hanno voluto fare gli auguri all’attrice per il traguardo raggi ...interpretato da Elena Sofia Ricci e diretto da Alberto Negrin (già regista di Paolo Borsellino – I 57 giorni). Proprio l’anno scorso a Venezia lei ha ricevuto il premio: “Riconoscimento speciale per ...