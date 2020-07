Editoria, 10 milioni di euro alle microimprese: contributi fino a 20mila euro (Di venerdì 31 luglio 2020) Dieci milioni di euro per la piccola Editoria. È questo il valore del decreto firmato ieri sera dal ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, utilizzando le risorse del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali istituito dal decreto Rilancio. “Dopo i primi interventi emergenziali e i decreti di giugno che hanno destinato 40 milioni a sostegno del tax credit per le librerie e per l’acquisto di volumi da parte delle biblioteche pubbliche- ha sottolineato il ministro Franceschini- con questo decreto continua il supporto del Governo al settore dell’Editoria, in particolare ai piccoli editori che stanno vivendo ancora un momento di grande difficoltà”. Le nuove risorse verranno ripartite tra i ... Leggi su ildenaro

