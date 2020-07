Edilizia scolastica: firmato il decreto che stanzia 30 milioni di euro (Di venerdì 31 luglio 2020) Edilizia scolastica: in arrivo ben 30 milioni per le scuole. Si tratta di una cifra considerevole che i vari enti locali italiani avranno a disposizione, sulla base del numero di studenti presenti nel territorio. Pubblicata la tabella con la ripartizione suddivisa per Province, Città metropolitane e Comuni. Edilizia scolastica: la Ministra firma il decreto La Ministra dell’istruzione Lucia Azzolina ha firmato il decreto che destina ben 30 milioni alle scuole. Si tratta di una cifra stanziata per interventi urgenti in materia di Edilizia scolastica, ma anche resasi necessaria in seguito alle ultime vicende drastiche che hanno coinvolto l’Italia. Negli ultimi mesi si ... Leggi su notizieora

