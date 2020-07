È allarme alga tossica: dove non fare il bagno (Di venerdì 31 luglio 2020) Emanuela Carucci In alcune zone c'è il divieto di balneazione. L'alga, se molto abbondante può provocare anche patologie respiratorie Si chiama "Ostreopsis ovata" ed è un'alga tossica che preoccupa i bagnanti in Puglia. A lanciare l'allarme sul suo sito è stata l'Arpa, l'agenzia regionale per prevenzione e la protezione dell'ambiente, dopo i risultati delle analisi. La zona più colpita è il litorale barese, da Bisceglie a Molfetta, da Bari a Mola, seguite da Brindisi e Fasano (Comune della provincia Brindisina). Questo tipo di alga non è nuova in Puglia. Già negli anni passati, infatti, faceva capolino tra i bagnanti creando non pochi sintomi. Tra le patologie causate dall'alga di origine tropicale, come riportato sul ... Leggi su ilgiornale

Su tutta la costa del nord barese, da Bisceglie sino a Santo Spirito, è presente una quantità a tratti definita "molto abbondante" di Ostreopsis Ovata, comunemente chiamata alga tossica.

