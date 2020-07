Drammatico incidente all’alba. 27enne morto, l’amico in gravi condizioni (Di venerdì 31 luglio 2020) Schianto fatale all’alba di stamani, venerdì 31 luglio, a Usmate Velate, comune italiano della provincia di Monza e della Brianza. Un giovane 27enne, è rimasto vittima di un incidente accaduto lungo la strada provinciale 41, vicina allo svincolo con la tangenziale est. Il nome della vittima è Fabio Carzaniga, un giovane di 27 anni residente a Bernareggio, l’impatto è avvenuto contro un mezzo pesante. I soccorsi sono intervenuti subito dopo le 4.20 del mattino, all’alba, l’Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha mandato in codice rosso due ambulanze, sopraggiunte sul luogo un’auto-infermieristica e un’auto-medica. (Continua dopo le foto) Sono risultate inutili le operazioni di soccorso e ogni tentativo di salvare la vita al ragazzo che era alla guida della sua macchina. Il ... Leggi su caffeinamagazine

