Dramma Juve Stabia: la sconfitta di Cosenza vuol dire retrocessione (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCosenza – La Juve Stabia, dopo una sola stagione, torna in serie C. E’ il verdetto che arriva dal “Marulla“, dove le vespe di Fabio Caserta perdono lo scontro diretto con il Cosenza per 3 a 1, venendo superate in classifica proprio dai calabresi. Un vero e proprio Dramma sportivo, i cui contorni iniziano a materializzarsi al 17′ del primo tempo. Conclusione al volo di Sciaudone e diagonale all’angolino dove Provedel non può arrivare. I lupi sono in vantaggio e sei minuti dopo trovano anche il raddoppio grazie alla freddezza dal dischetto di Riviere. Prova a reagire la Juve Stabia, capace di tornare in partita prima dell’intervallo con Tonucci, lesto nel capitalizzare un batti e ... Leggi su anteprima24

non_esset : Sarri come Allegri ha vinto con una squadra di ribolliti e dove il dramma permanente dalla finale di Champions è av… - LioneLeonardo : @MaurizioAlba Il dramma è che tutti, ma proprio tutto giocano meglio della Juve - AleLuiseMG : Vergognosa la condizione atletica della Juve negli ultimi anni. Sarri nei tre anni di Napoli non ha praticamente ma… - LucaBosoni : @SimoneCristao Non è comunque un dramma fare i preliminari. Il dramma è tutto il peso politico perso da 10 anni a q… - infoitsport : Juve, che dramma: steccano praticamente tutti! Le pagelle dei quotidiani -