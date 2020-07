“Dovete aiutarmi…”. Maddie McCann, l’appello della donna che ha comprato casa da dal presunto assassino (Di venerdì 31 luglio 2020) La morte di Maddie McCann, piccola inglese svanita nel nulla in Portogallo a neppure 4 anni nel 2007 mentre era in vacanza con i genitori a Praia da Luz (Algarve), non è una vaga ipotesi investigativa, ma scenario tristemente concreto. Secondo le ultime notizie, infatti, il caso potrebbe essere a una svolta. Gli investigatori tedeschi ritengono che la piccola sia deceduta e i sospetti sono ricaduti su Christian Brueckner, un uomo di 43 anni già in carcere per altri reati. L’uomo, che ha precedenti per molestie sessuali contro i minori e all’epoca si trova in Portogallo, sta scontando una condanna per droga a Kiel. È stato posto ora in isolamento di fronte al rischio che venga aggredito dagli altri carcerati. Per gli inquirenti la bambina è morta e il 13 luglio sono state avviate, in modo massiccio, le ricerche del ... Leggi su caffeinamagazine

lookatmiky03 : RT @glovvyng: io ci provo anche a continuare le conversazioni ma voi dovete aiutarmi anche io sono timida non potete lasciare a me tutto il… - adorovnic : RT @glovvyng: io ci provo anche a continuare le conversazioni ma voi dovete aiutarmi anche io sono timida non potete lasciare a me tutto il… - cvnzone_stupidv : RT @glovvyng: io ci provo anche a continuare le conversazioni ma voi dovete aiutarmi anche io sono timida non potete lasciare a me tutto il… - ggaiaxx : RT @glovvyng: io ci provo anche a continuare le conversazioni ma voi dovete aiutarmi anche io sono timida non potete lasciare a me tutto il… - nnorthstardust : RT @glovvyng: io ci provo anche a continuare le conversazioni ma voi dovete aiutarmi anche io sono timida non potete lasciare a me tutto il… -

Ultime Notizie dalla rete : “Dovete aiutarmi…”