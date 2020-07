Doppia preferenza, via libera del governo al decreto che introduce la parità di genere nella legge elettorale della Regione Puglia (Di venerdì 31 luglio 2020) Il governo risolve ciò che la Regione Puglia aveva complicato. Il consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge sull’adeguamento del sistema elettorale pugliese alla Doppia preferenza di genere. Il tutto dopo che il 28 luglio scorso, nell’ultima occasione utile per trovare l’accordo e inserire la parità di genere nelle liste, i consiglieri regionali della Puglia non erano riusciti a trovare una quadra anche e soprattutto a causa dell’ostruzionismo di Fratelli d’Italia, che ha presentato una marea di emendamenti per bloccare la norma. E’ toccato a Palazzo Chigi, quindi, supplire alla mancanze ... Leggi su ilfattoquotidiano

lauraboldrini : Ottima notizia! Il #governo ha fatto un decreto: doppia preferenza di genere nella #leggeelettorale della Puglia, c… - ivanscalfarotto : Alle 16 Consiglio dei Ministri per riparare al pasticciaccio brutto della doppia preferenza di genere. Uno schiaff… - elenabonetti : È appena terminato il Cdm nel quale, a tutela dell‘unità giuridica della Repubblica, abbiamo deliberato l’intervent… - simonavitelli60 : RT @marcodimaio: Alla fine è dovuto intervenire il Governo per far rispettare la doppia preferenza di genere nella #leggeelettorale della #… - ruvesi_it : Doppia preferenza Puglia, ok decreto CdM -