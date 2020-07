Domenica 6 settembre la finale di Supercoppa Femminile (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA- Ricomincerà da un'edizione straordinaria della Supercoppa Italiana la storia della pallavolo Femminile di Serie A, interrotta bruscamente lo scorso marzo a causa della pandemia da COVID-19. La ... Leggi su corrieredellosport

chetempochefa : Domenica 27 settembre alle 20.10 vi aspettiamo per il ritorno di #CTCF su @RaiTre con @fabfazio. Nell'attesa ogni… - Bellunopress : I grandi illustratori e pubblicitari a Mel per il Festival dell’illustrazione e cinema d’animazione. Tutti i pomeri… - marcofantasiatw : L'Imoco Volley Conegliano, vincitrice della Coppa Italia a febbraio, sarà qualificata di diritto alla Final Four, i… - marcofantasiatw : La finale della Supercoppa femminile si disputerà domenica 6 settembre alle 21.00, in una sede che sarà ufficializz… - LegaVolleyFem : ??I #Club di A1 hanno deciso: la Finalissima della #Supercoppa Italiana femminile si terrà domenica 6 settembre. La… -