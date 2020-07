Disney+, i film e le serie di agosto 2020 (Di venerdì 31 luglio 2020) La programmazione di Disney+ di agosto 2020 punta su titoli particolarmente indicati alle famiglie. È vero che è un mese tradizionalmente legato alle vacanze, ma non è detto che, a casa o in qualche località turistica, non ci sia tempo per l'intrattenimento in streaming. Ecco perché nell'offerta di Disney+ del mese, non mancano film originali e titoli famosi, oltre allo speciale documentario su Howard Ashman, una delle figure più importanti nei classici Disney, con un'offerta ancora più ampia sul fronte delle serie tv. Sotto, tutta la programmazione di Disney+ di agosto 2020. Disney+, i film in uscita di agosto ... Leggi su gqitalia

SkyTG24 : La Disney annuncia 'Luca', un film Pixar ambientato in Italia - MutiCarla : RT @Poesiaitalia: In molti l’hanno chiesto ?? La spettacolare biblioteca che ha ispirato il celebre film Disney “La Bella e la Bestia” esis… - Vluke92 : Nuovo titolo Nuovo film di Casa #Disney ?? Previsto per giugno 2021! Mi potrei quasi sentire onorato. Anzi, emozi… - sanghi47 : RT @oMugugnoZeneize: Oh... belin non so se mi spiego, la @Disney_IT ???? - gnagno60_celi : RT @GenovaQuotidian: Il prossimo film Disney Pixar ambientato sulla riviera ligure -