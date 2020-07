Disabili: Comincini (Iv), 'aiutare associazioni impegnate in inclusione' (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Mercoledì sera in piazza Montecitorio abbiamo vissuto una serata ricca di umanità e autenticità con le associazioni PizzAut, Tortellante, Banda Rulli Frulli. È stato significativo aver ottenuto la presenza di così tanti rappresentati delle istituzioni, a partire dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal presidente della Camera Roberto Fico. Sono grato a loro come ai ministri Teresa Bellanova, Elena Bonetti, Nunzia Catalfo, Sergio Costa, Roberto Gualtieri che sono stati presenti, insieme a diversi colleghi parlamentari”, lo scrive sui social il senatore di Italia viva, Eugenio Comincini. “Per quelle associazioni, i ragazzi e le loro famiglie, è stato un momento eccezionale. Ed è stata per la politica -aggiunge- un'occasione per capire ... Leggi su iltempo

