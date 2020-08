Dirigenti pubblici e conflitto d'interessi della politica: il cavallo di Troia della contrattazione collettiva (Di venerdì 31 luglio 2020) di Luigi Oliveri Egregio Titolare, la vicenda dell'affidamento diretto dei camici della Regione Lombardia interessa questi pixel non in sé e per i suoi risvolti giudiziari, ma perché comunque rappresentativa di un modus operandi che nelle amministrazioni locali, comuni, province, città metropolitane e regioni, è diffusissimo. È l'emblema della “pressione politica” sulle scelte gestionali, altrimenti definibile, in applicazione delle varie norme anticorruzione (dalla legge 190/2012 in poi) come (...) - Economia / Corruzione, Contratti, Dirigenti, Appalti pubblici, , Classe dirigente Leggi su feedproxy.google

fattoquotidiano : Secondo la Guardia di finanza, politici e dirigenti pubblici andavano a braccetto [di @luciomusolino] #edicola… - DadoneFabiana : Fino al 31 luglio dipendenti e dirigenti pubblici possono partecipare alla consultazione sulle esperienze di smart… - udcandrano : RT @NetracerRob: @Antonio05749416 Allora quindi tagliamo 345 politici dal parlamento, dove sono sotto la lente dell'informazione e ne piazz… - BartNicolotti : RT @NetracerRob: @Antonio05749416 Allora quindi tagliamo 345 politici dal parlamento, dove sono sotto la lente dell'informazione e ne piazz… - AngeloR54671811 : RT @NetracerRob: @Antonio05749416 Allora quindi tagliamo 345 politici dal parlamento, dove sono sotto la lente dell'informazione e ne piazz… -

Ultime Notizie dalla rete : Dirigenti pubblici Dirigenti pubblici e conflitto d’interessi della politica: il cavallo di Troia della contrattazione collettiva AgoraVox Italia Istat, a giugno sale a + 0,1% l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie

A giugno l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie è aumentato dello 0,1% rispetto a maggio e dello 0,6% nei confronti di giugno 2019. Lo rileva l'Istat. La retribuzione oraria media nei primi s ...

In ricordo di Andrea Gianfagna

Ci ha lasciato Andrea Gianfagna, dirigente della Cgil dai primi anni 50. La sua scomparsa è una grande perdita per i suoi famigliari, per i suoi amici, per la nostra Cgil. Non solo per quello che Andr ...

A giugno l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie è aumentato dello 0,1% rispetto a maggio e dello 0,6% nei confronti di giugno 2019. Lo rileva l'Istat. La retribuzione oraria media nei primi s ...Ci ha lasciato Andrea Gianfagna, dirigente della Cgil dai primi anni 50. La sua scomparsa è una grande perdita per i suoi famigliari, per i suoi amici, per la nostra Cgil. Non solo per quello che Andr ...