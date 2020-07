Diodato ai Laghi di Fusine per No Borders Music Festival. LE FOTO del concerto (Di venerdì 31 luglio 2020) Protagonista indiscusso dell’ultimo anno Musicale in Italia con la vittoria al Festival di Sanremo e dei Nastri D’Argento, oggi Diodato ha proposto il suo concerto di “un’altra estate” ai Laghi di Fusine conquistando il pubblico del No Borders Music Festival con uno spettacolo intenso ed elegante, portando sul palco la sua immensa voglia di trasmettere tante emozioni positive al pubblico: ci riesce alla perfezione, grazie ad un repertorio che diventa la perfetta colonna sonora per “Fare rumore” e abbattere il muro invisibile che distanzia le persone sedute, tessendo una grande vicinanza emotiva. Tra brani del passato e i successi degli ultimi anni (“Non ... Leggi su udine20

