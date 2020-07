Diletta Leotta: "La storia con Daniele Scardina? Tema troppo delicato per banalizzarlo" (Di venerdì 31 luglio 2020) Intervistata dal settimanale 'Gente', in edicola oggi, Diletta Leotta ha fatto un bilancio del suo anno lavorativo (ricco di soddisfazioni per il suo impegno a Dazn e la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo accanto ad Amadeus). La conduttrice, recentemente, ha comprato casa a Milano: 31 luglio 2020 15:00. Leggi su blogo

