Di Maio vuole sospendere i fondi alla Tunisia se non si fermano gli sbarchi verso l’Italia (Di venerdì 31 luglio 2020) Luigi Di Maio torna nuovamente sulla questione tunisina. Dopo aver proposto l’affondamento dei barconi – un po’ sulla scia di quello che in passato aveva detto Giorgia Meloni – per evitare le partenze dalle coste del Paese del nord Africa, il ministro degli Esteri ha chiesto la sospensione dell’ultima tranche di aiuti che dall’Italia arrivano alla Tunisia nel programma di sviluppo locale. Sono 6,5 i milioni di euro che l’Italia dovrebbe destinare alla Tunisia e che Di Maio ha affermato di voler bloccare se prima il Paese non coopererà attivamente per fermare gli sbarchi di migranti. LEGGI ANCHE > Il piano di Luigi Di Maio per bloccare gli sbarchi: «La ... Leggi su giornalettismo

giuseppinafran5 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Ora vuole fare anche l’avanpista delle proposte fatte da tempo da fratelli d’Italia… - arquer12 : RT @claudio_2022: Sembra di rivivere agli avvenimenti di venti anni fa. L'esodo degli albanesi fu fermato con i blocchi navali e rimpatri.… - add966 : RT @Arabafe: Stando alle dichiarazioni di Di Maio, si deduce che la colpa di Salvini è quella di aver previsto quello che sarebbe accaduto… - MariottiGiorgio : @peppeprovenzano Diglielo a Di Maio, che vuole distruggere i barconi. E a Speranza che giustamente vede i problemi… - OttaviDeborah : RT @fanpage: #Migranti La replica di #Meloni a #DiMaio -

La grande tempesta arriva dal mare. È quella che rischia di travolgere gli argini estremamente fragili rappresentati dalle politiche del governo sull’immigrazione. Tanto è vero che per Matteo Salvini ...

(ANSA) - Il M5S resta convinto della "pericolosità e non adeguatezza" del Mes: "non abbiamo certezze, il sito può dire quello che vuole ma i Trattati prevedono che il board può andare a imporre delle ...

