Di Maio chiama, l’Ue risponde: avanti con le redistribuzioni. La Commissione vigila sui flussi migratori in Italia. E avvisa gli Stati membri: serve maggiore collaborazione (Di venerdì 31 luglio 2020) È stato molto chiaro il ministro degli Esteri Luigi Maio, commentando in questi giorni la drammatica situazione che il nostro Paese, e in particolare le coste siciliane, stanno vivendo a causa un eccezionale flusso di migranti che sta letteralmente facendo collassare l’isola: “L’Ue deve riprendere le ridistribuzioni che si sono fermate durante la crisi pandemica. Adesso l’Unione europea deve riattivare quello che abbiamo stabilito a Malta a settembre scorso”. E ancora: “Deve essere chiaro che per noi la Tunisia è un paese sicuro, quindi chi arriva qui viene rimpatriato. Non abbiamo liberalizzato i permessi di soggiorno. Abbiamo la stessa disciplina pre-Covid”. E stavolta, di fronte ad un contesto senza precedenti, l’Europa quantomeno sembra aver preso coscienza della situazione. La ... Leggi su lanotiziagiornale

dvbntd61 : @Teresat14547770 @saraosalvatore Stiamo qui ancora a urlare contro l'Europa. Ma sono anni che si chiama in causa l'… - ebologna131 : @Andreaang12 Voi avete la Peracottara che si chiama Taverna. Un ignorante che non conosce il congiuntivo : Di Maio,… - cbatcaselli : ...E LA POCHETTE DI CASALINO, CON TRAVAGLIO, SI METTE AL LAVORO PER DIVENTARE IL LEADER DEL M5S SPUTTANANDO GIGGINO… - GabrieleIuvina1 : Lo dissi nell'imminenza dei fatti. Lo statuto CDP lo consente? E i soci di minoranza che dicono, come i fondi? Qui… - RemolinoGae : Cari italiani, non fatevi prendere per il culo. Se trovassero un conto corrente di Di Maio all'estero con un saldo… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio chiama Di Maio chiama, l'Ue risponde: avanti con le redistribuzioni. La Commissione vigila sui flussi migratori in Italia. E avvisa gli Stati membri: serve maggiore collaborazione LA NOTIZIA Accuse a Salvini e doveri pubblici. Per puro senso della civiltà

Si può discutere per giorni e giorni sulla “correità” o meno, istituzionale e politica, del premier di allora e di oggi Giuseppe Conte, dell’ex vicepremier e ora ministro degli Esteri Luigi Di Maio ..

La candidata 5 stelle alla regione Campania vuole assumere subito 20 mila sanitari

Ecco dove finirebbero i soldi del Recovery fund: “a gennaio il fabbisogno di personale nella sanità campana era di oltre 7500 unità. Noi chiediamo di triplicare questo numero e fare almeno 20mila assu ...

Si può discutere per giorni e giorni sulla “correità” o meno, istituzionale e politica, del premier di allora e di oggi Giuseppe Conte, dell’ex vicepremier e ora ministro degli Esteri Luigi Di Maio ..Ecco dove finirebbero i soldi del Recovery fund: “a gennaio il fabbisogno di personale nella sanità campana era di oltre 7500 unità. Noi chiediamo di triplicare questo numero e fare almeno 20mila assu ...