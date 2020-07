Denise Pipitone, i Ris ricostruiscono il volto: come sarebbe oggi – FOTO (Di venerdì 31 luglio 2020) Una equipe di specialisti dei Ris ha ricostruito il possibile volto di oggi di Denise Pipitone, la piccola scomparsa nel settembre del 2004 che oggi avrebbe 20 anni La Procura di Marsala nelle scorse ore ha reso nota al pubblico una ricostruzione FOTOgrafica del volto di oggi di Denise Pipitone. La ragazza, attualmente 20enne, scomparve … L'articolo Denise Pipitone, i Ris ricostruiscono il volto: come sarebbe oggi – FOTO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

