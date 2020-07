Delio Rossi: “Palermo? Se non mi chiamano…” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il futuro di Delio Rossi potrebbe tornare ad essere rosanero.La panchina del Palermo, nonostante l'inizio del ritiro pre-stagionale sia imminente, è ancora vuota. Il club di Viale del Fante, infatti, è alla ricerca di un profilo esperto che possa condurre i rosanero, nel corso della pRossima stagione di Serie C, verso la vetta della classifica. Un obiettivo importante, che la società vuole raggiungere a tutti i costi. È per questa ragione che il duo Castagnini-Sagramola sta da tempo vagliando diverse ipotesi. Da Roberto Boscaglia a Fabio Grosso, fino a Giuseppe Scienza e Fabio Caserta. Ad oggi, tuttavia, tra accordi mancati e secchi "no", non è ancora arrivata la fumata bianca. Intanto, altri tecnici avanzano la propria candidatura. Tra questi, sembrerebbe esserci anche Delio ... Leggi su mediagol

WiAnselmo : Delio Rossi: '#Palermo? Se non mi chiamano...' - Mediagol : Delio Rossi: '#Palermo? Se non mi chiamano...' - NickCecca : RT @TMW_radio: ??? Delio Rossi a @StadioAperto: ' #Lazio 'programmata' per la Champions. In Europa fa la differenza l'intensità, questa #Juv… - violanews : Delio Rossi approva Iachini: 'La conferma? Non è stato solo un bonus salvezza' - - francis_welcome : RT @TMW_radio: ??? Delio Rossi a @StadioAperto: ' #Lazio 'programmata' per la Champions. In Europa fa la differenza l'intensità, questa #Juv… -