Dei Goti, Lignelli al fianco di Valentino: “Al servizio della città” (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho aderito con convinzione al progetto politico “Dei Goti” Carmine Valentino Sindaco, pronto a mettermi ancora una volta al servizio della mia città». Angelo Lignelli, consigliere comunale uscente, annuncia il suo sostegno alla candidatura a sindaco di Valentino, confermando l’impegno che lo vide un anno fa correre per il seggio da consigliere. «L’elezione di un anno fa, con la fiducia che gli elettori hanno riposto nella mia persona, ha rappresentato per me un importante riconoscimento per quanto fatto sia come attivista politico che come professionista. Ho avuto la fortuna, rispetto a tanti miei coetanei, di poter lavorare nella mia città e questo ha sempre pesato nel mio impegno politico volto a ... Leggi su anteprima24

misomic : @vcobianchi @magozufus1 Ascoltavo su Audible dell'immigrazione di massa dei goti, spinti dagli unni, nei confini de… - GcristianoD : Contributi alla critica di me stesso e del mio paese Sant'Agata dei Goti. Chiarimenti - Dinosabatasso : Serate di relax #relax #falanghinadelsannio #santagatadegoti @ Sant'Agata Dei Goti, Campania, Italy - pengueraffaele : Sant’Agata dei Goti (BN), Campagnuolo (FI): “Priorità e maggiore attenzione e sostegno al mondo produttivo” -

Ultime Notizie dalla rete : Dei Goti Dei Goti, Lignelli al fianco di Valentino: "Al servizio della città" anteprima24.it Noi Campani Sant’Agata de’ Goti. Notiamo, nostro malgrado, che l’avv. Frogiero ha memoria corta … sarà bene rinfrescargliela.

Un anno fa, Tonino Frogiero fu condiviso come candidato Sindaco perché garante di un progetto politico a trazione mastelliana. Giovanna Razzano lo sostenne mettendoci la faccia ed accettando la candid ...

Virtus Goti, firma un attaccante ex Vitulazio e Montesarchio

La Virtus Goti si assicura, per l’annata 2020/2021, le prestazioni sportive della prima punta, molto fisica e con fiuto del goal Demba Diop ultima stagione sportiva al Montesarchio da dicembre in poi ...

Un anno fa, Tonino Frogiero fu condiviso come candidato Sindaco perché garante di un progetto politico a trazione mastelliana. Giovanna Razzano lo sostenne mettendoci la faccia ed accettando la candid ...La Virtus Goti si assicura, per l’annata 2020/2021, le prestazioni sportive della prima punta, molto fisica e con fiuto del goal Demba Diop ultima stagione sportiva al Montesarchio da dicembre in poi ...