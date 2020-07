Decreto Sicurezza: accordo nella maggioranza sul nuovo testo (Di venerdì 31 luglio 2020) Il quinto incontro è stato quello decisivo per il testo che scavalcherà l’attuale Decreto Sicurezza ideato da Salvini. Il ministro Lamorgese ha ottenuto l’ok degli alleati. Il prossimo passo è l’approvazione, prevista a settembre. Si è finalmente sbloccato lo stato di empasse intorno al nuovo testo proposto da Lucia Lamorgese. Si tratta delle norme che … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

