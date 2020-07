Decreto Rilancio, come ottenere i crediti di imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro, sanificazione e acquisto di mascherine e gel (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (31 luglio)Con il provvedimento n. 259854/2020, l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione dei crediti di imposta previsti dagli articoli 120 e 125 del Decreto Rilancio. Si tratta di agevolazioni introdotte al fine di permettere ai destinatari un recupero quantomeno parziale delle spese sostenute per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. A tal fine, i limiti di spesa previsti si differenziano a seconda del tipo di intervento effettuato: 200 milioni di euro per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione per il 2020, mentre quello previsto per l’adeguamento dei luoghi di ... Leggi su open.online

Le Società Benefit nel Decreto Rilancio

L’amministrazione comunale di Castelnovo ne' Monti ha presentato questa mattina a Reggio Emilia, nella sede della Provincia, una importante variazione di bilancio, già approvata dal Consiglio Comunale ...

Detrazioni e superbonus,

RILANCIO - Come accedere, che tipo di interventi effettuare e che vantaggi economici si possono trarre dalla misura prevista dal decreto. La manovra spiegata con parole semplici nell'appuntamento orga ...

