Decreto Agosto: pronta la bozza sulle novità fiscali (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Ministero dell’Economia ha redatto la prima bozza del testo del Decreto Agosto. Si prorogheranno gli ammortizzatori sociali introdotti per far fronte alla crisi determinata dalla pandemia di Coronavirus. Ci saranno novità anche per quanto riguarda i bonus e le casse integrazioni. Decreto Agosto: cassa integrazione e assegno di disoccupazione Come precedentemente annunciato dal Ministero dell’Economia, Roberto Gualtieri, la cassa integrazione verrà prorogata per altre nove settimane. Le diciotto settimane complessive, quindi, si dovranno inserire nel periodo che va dal 13 luglio al 31 dicembre 2020. Tuttavia, per avere diritto alla proroga della cassa integrazione ogni datore di lavoro dovrà dimostrare all’INPS, attraverso un’autocertificazione, la ... Leggi su notizieora

