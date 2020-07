De Luca: “Carta d’Identità per ogni tavolo occupato al ristorante” (VIDEO) (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Vincenzo De Luca annuncia la probabile emissione di ordinanze “contenenti due altre nuove misure perché c’è stato un rilassamento e rischiamo di non arrivare nemmeno a settembre”, dice al teatro Augusteo di Salerno (foto). Spiega: “Una riguarda gli arrivi in Campania dei pullman che vengono da Paesi dell’est Europa quali Ucraina, Romania, Bulgaria. Faremo in modo che nessuno scenda dal pullman senza un controllo preventivo. La seconda riguarda l’obbligo di fornire almeno una carta di identità per ogni tavolo occupato al ristorante per evitare l’indicazione di generalità false da parte di ‘imbecilli’ irresponsabili. E’ capitato in un ristorante della costiera sorrentina con un ... Leggi su anteprima24

