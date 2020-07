De Luca: carta d’identità per chi va al ristorante. «Ci sono degli imbecilli che danno generalità false» – Il video (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (31 luglio)Torna all’attacco Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, con una delle sue esternazioni ad effetto nella lotta ai contagi di Coronavirus. Dopo le salatissime multe per chi non indossa mascherine nei locali chiusi, ora è la volta di ristoranti e relativi avventori. «Stiamo valutando due altre misure da prendere e quindi due altre ordinanze», dice da Salerno il governatore. «Una ordinanza riguarda l’obbligo per chi va al ristorante di fornire la carta di identità. Almeno uno dei clienti per ogni tavolo lo deve fare perché abbiamo verificato che ci sono degli imbecilli, irresponsabili che danno generalità false». De Luca ... Leggi su open.online

