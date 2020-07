De Laurentiis: «Il Napoli deve innanzitutto vendere, mancheranno i 200 milioni della Champions» (Di venerdì 31 luglio 2020) Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha risposto ad alcune domande a radio Kiss Kiss. Dopo l’annuncio dell’acquisto di Osimhen, gli hanno chiesto se il Napoli avrebbe comprato anche Boga ”Il Napoli deve innanzitutto vendere. Senza Champions, mancheranno 200 milioni. Non dovevamo comprare e invece abbiamo piazzato un colpo totale da 110 milioni, stipendi compresi. Poi, dopo aver riposato, vediamo cosa ci diranno Lega e Figc per l’inizio di campionato. Avremo, speriamo, tutto il tempo per vendere e quindi anche acquistare” L'articolo De Laurentiis: «Il Napoli deve ... Leggi su ilnapolista

