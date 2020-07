DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni lunedì 3 agosto: Sanem e Can vivono la loro storia d’amore (Di venerdì 31 luglio 2020) Trentanovesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno Inizia una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. L’ultima prima della pausa per il ferragosto. Stando agli spoiler diffusi in rete, pare che lo sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir si fermerà per una settimana per poi riprendere normalmente. Le anticipazioni della puntata in onda lunedì svelano che Can e Sanem finalmente faranno pace. I due avranno un dialogo e per poco non si scambieranno un nuovo bacio. Mentre la malvagia Aydin organizzerà un piano per far litigare la coppia e impossessarsi della Fikri Harika. Can e Sanem si ritrovano Le anticipazioni del 39esimo episodio di DayDreamer ... Leggi su kontrokultura

