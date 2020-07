DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni dal 3 al 7 agosto: Can e Sanem in love, Emre trama alle loro spalle (Di venerdì 31 luglio 2020) Nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno Inizia una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. La soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir si fermerà nella settimana di Ferragosto come ormai avviene ogni anno per le serie di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 3 agosto a venerdì 7 agosto 2020, rivelano che Can e Sanem formeranno una coppia. Il Divit deciderà di dirlo ai genitori della Aydin, ma la conversazione sarà piena di equivoci. Nel frattempo, Emre e la perfida Aylin trameranno alle spalle dei due giovani innamorati. Cosa faranno? Can e ... Leggi su kontrokultura

