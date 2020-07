David James, il portiere che rispose al Bristol da ubriaco. Dalle papere ad attaccante fino alla bancarotta (Di sabato 1 agosto 2020) David Benjamin James compie 50 anni. Il portiere inglese ha giocato tantissimi anni in patria, disputando più di mille partite in carriera. Soprannominato ‘Calamity James’ per i suoi errori, l’ex estremo difensore ha vestito le maglie di Watford, Liverpool, Aston Villa, West Ham, Manchester City, Portsmouth, Bristol City, Bournemouth, IBV, Kerala Blasters. Ha poi intrapreso la carriera da allenatore con gli islandesi dell’IBV. Attualmente è alla guida dei Kerala Blasters, in India. Curioso retroscena sulla firma con il Bristol City. James dice di aver risposto alla chiamata perchè era ubriaco e che, se fosse stato sobrio, non avrebbe neanche alzato la cornetta ... Leggi su calcioweb.eu

Il cast storico dell'horror Scream continua a ricomporsi in vista del rilancio del franchise targato Paramount Pictures. Il The Hollywood Reporter questa sera ha confermato che Courteney Cox è pronta ...David Arquette ha annunciato recentemente che ... La sceneggiatura è firmata da James Vanderbilt e Guy Busick, mentre Kevin Williamson sarà coinvolto come produttore esecutivo.