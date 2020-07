Dall’Elia Me te magno al Pietro in ginocchio da te: Antonella Elia pronta per un autunno televisivo infuocato (Di venerdì 31 luglio 2020) Chi sarà la regina dell’autunno 2020 sui Canali Mediaset? Ci viene da pensare che vedremo molto spesso il faccione di Antonella Elia vera regina dei reality ma non solo. Fino a un paio di mesi fa, dopo la sua esperienza al Grande Fratello VIP, l’Elia perdeva consensi, dopo le liti in casa con concorrenti come Patrick, o dopo quello che ha detto e fatto con altri inquilini. Temptation Island in qualche modo l’ha riabilitata, non a caso, sono moltissimi a pensare, che quello che è successo nel reality di Canale 5, non sia frutto di un comportamento naturale, ma di qualcosa di preparato a tavolino. Sono stati tanti i telespettatori sui social, a far notare che forse Pietro e Antonella, stavano recitando un bel copione. Un copione che di certo, a giudicare da ... Leggi su ultimenotizieflash

Ultime Notizie dalla rete : Dall’Elia magno Droga in provincia di Frosinone. Tutti i particolari dell'operazione "Intoccabili" ciociariaoggi.it