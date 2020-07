Dal Grande Fratello alla musica, il primo singolo della sannita Asia Valente è… bollente (VIDEO) (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – bollente. Non parliamo dell’estate e del caldo di questi giorni ma del VIDEO che accompagna il primo singolo della sannita Asia Valente. La beneventana, originaria di Cusano Mutri, ha deciso di lanciarsi nel mondo della musica con il brano No Clout, prodotto da Salento Guys. Nel VIDEO Asia si mostra in tutta la sua bellezza, ammirata anche sul piccolo schermo al momento dell’ingresso nella casa del Grande Fratello. Adesso la giovane sannita ci prova con la musica, con l’obiettivo di avere… tutti ai suoi piedi (come recita il testo ... Leggi su anteprima24

SimoPillon : Le priorità della coalizione di governo davanti alla più grande crisi dal dopoguerra? Omofobia alla Camera e proces… - Adnkronos : #Meteo: #WEEKEND ENIGMATICO! Dal GRANDE CALDO a INSIDIOSI TEMPORALI, con GRANDINATE. Dettagli per SABATO e DOMENICA… - pfmajorino : La guardia costiera libica (quella che abbiamo finanziato con i soldi europei per la Cooperazione) uccide dei migra… - fiorianna1 : @vfeltri L'ex magistrato dall'animo nobile e dal grande cuore, ci mancava. #business - AAnnamo : @LaVeritaWeb Mi pento di avere dato credito a Renzi in passato. È proprio un coglionazzo....ma dal grande potenzial… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Grande Meteo: ULTIMO WEEKEND di SOFFERENZA! Dal GRANDE CALDO ai TEMPORALI con GRANDINE. Dettagli per SABATO e DOMENICA iLMeteo.it La prima grande riforma sanitaria italiana

All'indomani della proclamazione dell'Unità d'Italia (17 marzo 1861), il Regno si presentava come un paese povero, dove le condizioni di vita media della popolazione erano fortemente arretrate. Nel 18 ...

Milan, Pioli: "Il prossimo anno in Champions, mi auguro con Ibra"

MILANO - Congedarsi nel migliore dei modi dalla stagione 2019-2020, che nella seconda parte, dopo la sosta forzata per l'emergenza sanitaria da coronavirus, ha visto tornare il Milan tra le protagonis ...

All'indomani della proclamazione dell'Unità d'Italia (17 marzo 1861), il Regno si presentava come un paese povero, dove le condizioni di vita media della popolazione erano fortemente arretrate. Nel 18 ...MILANO - Congedarsi nel migliore dei modi dalla stagione 2019-2020, che nella seconda parte, dopo la sosta forzata per l'emergenza sanitaria da coronavirus, ha visto tornare il Milan tra le protagonis ...