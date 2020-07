Da Giunta ok delibera per conversione licenze urtisti in abilitazione taxi (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma – Nel quadro del riordino del commercio su area pubblica nel centro storico, per la categoria degli urtisti sara’ possibile riconvertire in licenze taxi i titoli abilitanti all’attivita’ di vendita, in caso di revoca degli stessi rispetto alla soppressione dei posteggi incompatibili con il decoro e non ricollocabili. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta capitolina. “Per gli urtisti abbiamo previsto l’opportunita’ di riconvertire i titoli revocati in licenze taxi, prevedendo una specifica riserva nell’ambito delle procedure concorsuali per il rilascio delle abilitazioni messe a bando dal Dipartimento Mobilita’. In questo modo manteniamo i posti di lavoro restituendo decoro alla ... Leggi su romadailynews

TERAMO – In concomitanza con la 'Notte dei saldi' di questa sera, che dà l'avvio ai due mesi riservati alle occasioni scontate, i negozi del centro storico potranno utilizzare le 'vetrine esterne', sp ...

Roma, 31 lug. (askanews) - Nel quadro del riordino del commercio su area pubblica nel centro storico, per la categoria degli urtisti sarà possibile riconvertire in licenze taxi i titoli abilitanti all ...