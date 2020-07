Da Galleria Spada a Parco Siponto, ecco riaperture nel weekend (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma – Proseguono nel fine settimana le aperture, sulla base delle disposizioni previste dal Dpcm del 17 maggio 2020, dei musei, parchi archeologici, archivi e biblioteche del ministero per i Beni e le Attivita’ culturali e per il Turismo. Domani riapriranno il Museo archeologico nazionale di Venezia, il Museo di Casa Vasari e il Museo nazionale d’arte medievale e moderna di Arezzo, il Parco archeologico di Siponto a Manfredonia, la Fortezza Firmafede – Sarzana (Sp), Il museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda dei secoli XIX e XX, il museo Hendrik Christian Andersen e la Galleria Spada a Roma. Oggi ha riaperto Le Castella di Isola di Capo Rizzuto. Orari e modalita’ di apertura sono verificabili sui siti internet dei singoli istituti culturali, mentre al link ... Leggi su romadailynews

