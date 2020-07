Crollo del Morandi, verso il secondo anniversario. Certosa, speranze e timori dei commercianti (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Secolo XIX sta preparando una sezione speciale del sito dedicata ai Due anni che hanno cambiato Genova: ogni giorno, un video di “avvicinamento” Leggi su ilsecoloxix

HuffPostItalia : Istat: crollo del Pil dell'Italia 'senza precedenti' nel secondo trimestre - petergomezblog : Coronavirus, tonfo del pil in Francia nel secondo trimestre: -13,8%. È crollo record - fanpage : #Istat Un crollo senza precedenti in Italia - articolounobas : RT @carlasignorile: #DlAgosto, quando arriverà? Quali le priorità anche alla luce del crollo del #pil ???? (-12,4%)? L'opinione della sottose… - giuliog : RT @HuffPostItalia: Istat: crollo del Pil dell'Italia 'senza precedenti' nel secondo trimestre -

Ultime Notizie dalla rete : Crollo del

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 31 lug - Apertura in rialzo per Wall Street, nell'ultimo giorno di luglio dopo che Apple (+4,99%) e Amazon (+5,07%), ieri hanno comunicato utili ampiamente s ...Avezzano – L’Emergenza COVID-19 sta presentando il suo terribile conto anche agli agricoltori fucensi. Il crollo generalizzato dei prezzi degli ortaggi causerà alle aziende agricole non meno di 130 mi ...