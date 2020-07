Crolla l'economia mondiale. Pil in Italia a -12,4%, Usa -33% (Di venerdì 31 luglio 2020) Mai così male. I dati dell'economia mondiale riferiti al secondo trimestre 2020 sono drammatici, al di là in alcuni casi delle previsioni fatte ad inizio epidemia di Covid-19Solo in Italia negli ultimi tre mesi sono stati bruciati oltre 50 miliardi di euro con un calo del Pil trimestrale del 12,4%. Per l'Italia è il terzo trimestre consecutivo col segno meno dopo il - 5,4% dei primi tre mesi dell'anno e il meno 5,5% con cui si era chiuso il 2019. Su base annua il calo previsto è ancora peggiore e sale al 17,3%, mai così male dal 1995 (anno di riferimento dell'attuale fase storica) a ora."Dopo la forte riduzione registrata nel primo trimestre (-5,4%) – scrive Istat - l'economia Italiana nel secondo trimestre 2020 ha subito una contrazione senza ... Leggi su panorama

