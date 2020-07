Cristina Taccini: la consigliera leghista e i bambini rom che sono “come animaletti” (Di venerdì 31 luglio 2020) Cristina Taccini, vicePresidente leghista del Consiglio Comunale a San Giuliano Terme in provincia di Pisa, durante un intervento registrato sulla pagina Facebook del municipio, ha detto che “I bambini rom sono come animaletti, alzano la gamba e fanno la pipì sotto un albero, strisciano per terra e si tirano la roba da mangiare”. La frase è stata pronunciata durante la replica di Taccini dopo una sua interrogazione sulla presenza di “Rom” nel parcheggio Lidl di Vezzano. Nella replica Taccini prima di tutto polemizza con la risposta dell’assessore – il quale aveva fatto notare che si trattava dei rom “venuti da Pisa” – e poi dice che la risposta non la soddisfa “perché il giardino e il ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Taccini Cristina Taccini: la consigliera leghista e i bambini rom che sono “come animaletti” next "Latrine a cielo aperto nei giardini Abitanti disgustati: ascoltateli!" Denuncia di Maria Cristina Taccini

La vicepresidente del consiglio comunale Maria Cristina Taccini punta il dito su una spinosa questione sociale esplosa a Ghezzano. "Gli abitanti non ne possono più, sono disgustati ed io devo dar loro ...

La vicepresidente del consiglio comunale Maria Cristina Taccini punta il dito su una spinosa questione sociale esplosa a Ghezzano. "Gli abitanti non ne possono più, sono disgustati ed io devo dar loro ...