Crisi respiratoria | la povera Martina muore a 18 anni

Non c'è niente da fare per Martina, una giovane che aveva trascorso una serata fuori con gli amici come tante altre volte. Una Crisi respiratoria la stronca. Una amatissima e bellissima ragazza è morta a causa di una Crisi respiratoria. Lei si chiamava Martina Manuzzi e ha avuto un malore letale a seguito di una

Il respiro che viene meno, tanto da perdere i sensi tra le braccia della madre. I soccorsi, la disperata corsa in ospedale e due giorni dopo le speranza di riaverla accanto che svanisce. Martina Manuz ...

