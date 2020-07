Crisi migranti, Di Maio avverte la Tunisia: «I barconi vanno messi fuori uso» (Di venerdì 31 luglio 2020) «La questione degli sbarchi, unita al rischio sanitario con la pandemia è un tema di sicurezza nazionale». Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio inquadra così, in una intervista al Corriere della Sera, la situazione dei flussi migratori nel Mediterraneo, chiedendo che ci sia un approccio non ideologico al tema, ma «pragmatico e concreto». «Quanto accaduto a Caltanissetta e a Porto Empedocle deve far pensare», ha spiegato il ministro, aggiungendo che lo Stato deve dare risposte «lavorando per risolvere il problema alla radice». E proprio riguardo le fughe di migranti dai centri di accoglienza Di Maio ha osservato che «se qualcuno è sottoposto a quarantena non può pensare di violare le regole italiane e andarsene in giro liberamente. Vale per chi ha ... Leggi su open.online

Mentre il Senato impallinava Matteo Salvini, al termine di un processo farsa durato tutta la giornata, i banchi del governo erano penosamente vuoti. Hanno preferito non guardare negli occhi il leader ...

