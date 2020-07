Crimi liquida la fronda M5s (Di venerdì 31 luglio 2020) Il capo politico del M5S Vito Crimi prova a spegnere le polemiche all’interno del Movimento a seguito del rinnovo delle Commissioni parlamentari che hanno portato alle dimissioni di Leonardo Donno da capogruppo nella Commissione Bilancio: “Tutto questo dramma di non aver saputo difendere la capacità del M5S di imporsi nella maggioranza mi sembra non ci sia... qualcuno non ha rispettato i patti, è successo nella Commissione Agricoltura. Per il resto, gli accordi presi sono stati tutti rispettati”, ha spiegato ai microfoni di SkyTg24, rassicurando sul clima all’interno dei pentastellati: ”Il Movimento è unito e va avanti. La maggioranza del partito è contenta dell’accordo″.Sul Mes, Il M5S resta convinto della sua “pericolosità e non adeguatezza”: “non abbiamo certezze, il sito ... Leggi su huffingtonpost

L'ordine del giorno è scarno ed essenziale. "Comunicazioni del capo politico", e nulla più. E insomma, a vederla così, la riunione dei deputati del M5s, convocata per domani sera alle 20.45, non sembr ...

Un altro segnale del faticoso ritorno alla normalità dopo l'emergenza Coronavirus è sicuramente la ripresa delle ostilità parlamentari all'interno del M5s. Infatti da qualche settimana non solo è ripa ...

