Covid, turisti e camerieri positivi a Massa Lubrense: spunta un nuovo caso (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMassa Lubrense (Na) – È partita la ricerca per individuare i possibili positivi di Coronavirus a Massa Lubrense dopo che tre camerieri di un ristorante sono stati contagiati da turisti romani in vacanza nella zona. Sui 30 tamponi effettuati solo a Massa, spunta oggi un nuovo positivo. Si tratta di un familiare di uno dei contagiati che è già stato posto in isolamento. È stato il Dipartimento di prevenzione dell’ASL Napoli 3Sud a ricostruire i contatti delle persone risultate positive qualche giorno fa a e ad individuare il nuovo caso. Il sindaco della città, Lorenzo Balducelli, invita, ancora una volta, i ... Leggi su anteprima24

