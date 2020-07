Covid, perché il governo vuole tenere segreti gli atti del Comitato tecnico scientifico? (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Comitato tecnico scientifico sull’emergenza Covid è insindacabile. Top secret. Il Consiglio di Stato ha sospeso l’effetto della sentenza del Tar Lazio che consentiva l’accesso ai verbali del Cts. In base ai quali il governo Conte ha adottato i Dpcm. E ha stabilito il termine di 30 giorni entro il quale l’accesso deve essere reso possibile. Comitato tecnico scientifico, verbali top secret Il presidente della terza sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno rinviare la decisione cautelare al collegio. Fissando la camera di consiglio per il prossimo 10 settembre. Con la motivazione di non “pregiudicare definitivamente l’interesse dell’amministrazione”. Che è contraria alla ... Leggi su secoloditalia

TizianaFerrario : Ma basta! @matteosalvinimi ma perché dobbiamo perdere sempre tempo a parlare di #Salvini quando gli italiani sono… - davidealgebris : ConteBalle 1) Sospendiamo la democrazia perché c'è Pandemia e quindi Stato di Emergenza 2) Europa ci presta €37… - NicolaPorro : In Italia, l’emergenza da Covid-19 è finita da un pezzo, eppure (unico caso in Europa) il governo tiene artificialm… - manuelbett : @gustinicchi @Andrea__78XM Il direttore del DIS lo prorogano per 4 anni? Cioè servizi di intelligence, che cavolo c… - cinnamon1962 : RT @EdoardoYogi: @Alitalia ma oggi lavorate? Due, due ore ed ancora nessuna risposta al call center per usare il voucher covid che ovviamen… -

