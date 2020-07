Covid, nuove regole sui treni in Lombardia e mascherina obbligatoria fino a settembre (Di venerdì 31 luglio 2020) Su treni e metropolitane, ma anche autobus, filobus, tram è consentito occupare tutti i posti a sedere. E’ la principale novità contenuta nella nuova ordinanza di Regione Lombardia per il trasporto pubblico regionale e locale di linea e non di linea. fino al 10 settembre si potranno occupare tutti i posti a sedere. Invece quelli … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

Agenzia_Ansa : #Coronavirus i contagi salgono ancora in Italia, +386. Tre le nuove vittime #ANSA - Corriere : A Manchester vietati incontri tra nuclei familiari diversi: le nuove misure (annunciate via Twitter) - fanpage : #coronavirus Le nuove regole anticovid - zazoomblog : Covid nuove regole in Lombardia: su treni e metro (con mascherina) si occupano tutti i posti - #Covid #nuove… - ilNotiziarioInd : Covid, nuove regole in Lombardia: su treni e metro (con mascherina) si occupano tutti i posti -… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuove Regno Unito, nuove misure anti Covid in vigore via Twitter Corriere della Sera Sardegna, 14 i migranti positivi messi in quarantena nel centro di accoglienza di Monastir

Aumentano i casi di contagio in Sardegna. Sono complessivamente 14 i migranti risultati positivi al nuovo coronavirus e messi in quarantena nel centro di prima accoglienza di Monastir. I tamponi effet ...

ZOLA PREDOSA: Una manovra a favore di cittadini e imprese

Il Consiglio Comunale del 29 luglio ha discusso e approvato la Deliberazione di assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2020, adottando i conseguenti provvedim ...

Aumentano i casi di contagio in Sardegna. Sono complessivamente 14 i migranti risultati positivi al nuovo coronavirus e messi in quarantena nel centro di prima accoglienza di Monastir. I tamponi effet ...Il Consiglio Comunale del 29 luglio ha discusso e approvato la Deliberazione di assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2020, adottando i conseguenti provvedim ...