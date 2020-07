Covid in Mugello: intervengono i sindaci insieme all'Asl Toscana Centro (Di venerdì 31 luglio 2020) "Innanzitutto, a tutti i cittadini mugellani chiediamo di non abbassare la guardia , rispettare le regole e continuare a mantenere un atteggiamento responsabile". Queste le parole di Paolo Omoboni, ... Leggi su lanazione

LivornoPress : Covid Toscana: 14 nuovi positivi, tre sono riconfucibili al focolaio del Mugello - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: 22 i casi rilevati dalla Asl Toscana centro che ha già effettuato quasi 300 tamponi e altri 100 sono previsti nei prossi… - Nuvolina22 : RT @TgrRaiToscana: 22 i casi rilevati dalla Asl Toscana centro che ha già effettuato quasi 300 tamponi e altri 100 sono previsti nei prossi… - TgrRaiToscana : 22 i casi rilevati dalla Asl Toscana centro che ha già effettuato quasi 300 tamponi e altri 100 sono previsti nei p… - 055firenze : #COVID19 in #mugello : 22 i casi di positività rilevati, la maggior parte asintomatici. Parlano i sindaci… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Mugello

In Toscana sono 10.483 i casi di positività al Coronavirus, 14 in più rispetto a ieri (tutti ... Tre dei 14 casi odierni sono da ricollegarsi al cluster evidenziatosi nella zona del Mugello. Questi i ...Non aumentano i contagiati e deceduti da Coronavirus in provincia di Pistoia. Tre dei 14 casi in Toscana sono da ricollegare al cluster nel Mugello In Toscana sono 10.483 i casi di positività al Coron ...