Covid in Italia: 379 i nuovi casi (Di venerdì 31 luglio 2020) Lo rende noto il ministero della Salute nell'aggiornamento quotidiano sull'emergenza Covid. Quattro dei 9 decessi sono avvenuti in Lombardia. Sale così a 35.141 il totale delle vittime nel Paese, ... Leggi su sardegnalive

caritas_milano : Effetti devastanti dell'Emergenza Covid-19 Pil Italia -12,4%: contrazione senza precedenti e allarme per oltre 2.1… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus i contagi salgono ancora in Italia, +386. Tre le nuove vittime #ANSA - ItalyMFA : ?????????? Emergenza #COVID_19: l’Italia in aiuto dell’#Albania con una squadra di medici e infermieri e un carico di 50… - Primula23353243 : Quello che l'informazione mainstream non dice è il pieno successo della Svezia nella guerra contro il Covid. Nessun… - CGualdana : RT @marco_gervasoni: New york times dice che “gli ospedali sono vuoti” e il covid è sparito in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus, il bollettino del 31 luglio: continuano a salire i contagi (379). Le vittime sono 9

Continuano ad aumentare i contagi da coronavirus: nelle ultime 24 ore sono 379 i nuovi positivi. Nove le vittime. Questi i numeri del bollettino di venerdì 31 luglio del ministero della Salute sulla ...

Il nuovo assessore: “Eventi di Natale ridotti e solo in sicurezza”

Prime 24 ore di incarico con la bandiera di Forza Italia tornata nell’esecutivo di Como e prima presa di contatto per la pila di dossier sul tavolo degli assessorati alla Cultura e al Turismo, ieri, p ...

Continuano ad aumentare i contagi da coronavirus: nelle ultime 24 ore sono 379 i nuovi positivi. Nove le vittime. Questi i numeri del bollettino di venerdì 31 luglio del ministero della Salute sulla ...Prime 24 ore di incarico con la bandiera di Forza Italia tornata nell’esecutivo di Como e prima presa di contatto per la pila di dossier sul tavolo degli assessorati alla Cultura e al Turismo, ieri, p ...