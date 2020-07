Covid in Campania, nove positivi e un morto nelle ultime 24 ore: il totale dei contagiati sale a 4.999 (Di venerdì 31 luglio 2020) Altri nove contagiati in Campania: cinque in meno di ieri, ma comunque tanti. E con un morto in più. È questo l'esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato... Leggi su ilmattino

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania Coronavirus, sono otto le regioni con un indice di contagio superiore a uno

Sono 8 le regioni italiane dove l'indice di contagio Rt è superiore a 1. Erano 6 la scorsa settimana. Stando all'ultimo report del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, superano ...

Coronavirus: Veneto con Rt più alto, sopra 1 Campania e Sicilia. Quarantene o aumento rilevante casi

E’ il Veneto la regione con l’indice Rt piu’ alto in Italia secondo il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, con un valore di 1.66. Seguono la Sicili ...

